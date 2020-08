Baltkrievijā vēl viens protestētājs atrasts miris

Jeļena stāsta, ka nezinot, vai vīrs piedalījies protestos. Tomēr lietotnē "Telegram" publicētā video no Maladzječnas 9.augustā - Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu dienā - Krivcovs redzams ar baltsarkanbalto karogu. Krivcova māte Anželika Kuhto video atpazinusi dēlu.

Portāla "Tut.by" sarakstā sākotnēji bija vairāk nekā 90 cilvēki, taču protestētāji pakāpeniski atradās un tika no saraksta izdzēsti.

"Meduza" apkopojums par pārējiem pieciem mirušajiem, kuru nāve ir vai varētu būt saistīta ar protestu apspiešanu Baltkrievijā:

34 gadus vecais Aleksandrs Taraikovskis no Minskas. Baltkrievijas Iekšlietu ministrija apgalvo, ka, "izvēršoties konfrontācijai ar īpašo uzdevumu vienību, viens no protestētājiem mēģināja mest neidentificētu spridzekli" tiesībsargājošo struktūru darbinieku virzienā un tas aktīvista rokās eksplodēja, nogalinot viņu. Taču video no notikuma vietas liecina, ka Taraikovska rokās nekā nebija un ka viņu, iespējams, nāvējoši savainoja varas struktūru pārstāvji.

25 gadus vecais Aleksandrs Vihors no Gomeļas, kuram bija problēmas ar sirdi un kurš pēc aizturēšanas nomira milicijas auto.

44 gadus vecais Genādijs Šutovs no Brestas. Baltkrievijas Iekšlietu ministrija apgalvo, ka Šutovs tika nāvējoši savainots protesta akcijas laikā pēc tam, kad uzbruka spēka struktūru pārstāvjiem. Šutova ģimene šādai versijai par notikušo netic.

19 gadus vecais Artjoms Porukovs no Minskas, kuru notrieca automašīna. Baltkrievijas Iekšlietu ministrija norādījusi, ka Porukovs esot bijis protestu dalībnieks un gājis pa ielas braucamo daļu. Viņa ģimene pieļauj iespēju, ka jaunietis no kāda bēga un tāpēc izgāja uz braucamās daļas.

29 gadus vecais Konstantīns Šišmakovs no Grodņas apgabala, kurš, būdams iecirkņa vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, 9.augustā notikušajās prezidenta vēlēšanās, atteicās parakstīt protokolu ar viltotiem balsu skaitīšanas rezultātiem par labu līdzšinējam valsts galvam Aleksandram Lukašenko. Viņš uz nedēļu devās atvaļinājumā, bet pirmajā dienā pēc atgriešanās darbā paziņoja sievai par aiziešanu no darba. Pēc tam Šišmakovs pazuda, bet trīs dienas vēlāk tika atrasts pakāries mežā.