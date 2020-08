Valstu parādi sasnieguši lielākos parādus kopš Otrā pasaules kara laikiem

Valstīs ar attīstītu ekonomiku jūlijā parādu apjoms ir sasniedzis 128% no pasaules IKP, liecina Starptautiskā valūtas fonda dati. Salīdzinājumam – 1946. gadā, tieši pēc Otrā pasaules kara, šis rādītājs bija 124%.

“Mums paveiksies, ja tuvākajā desmitgadē vidējie izaugsmes rādītāji sasniegs kaut pusi no pēckara apjomiem,” sacīja bijušais ASV finanšu ministra vietnieks Neitans Šitzs.

Arī uzvara pār koronavīrusu var radīt optimisma vilni, tomēr šoreiz vēsture, visticamāk, neatkārtosies un pēckara dzimstības bumu pasaule nesagaidīs. Attīstītākajās valstīs iedzīvotāju skaita pieaugums ir samazinājies, savukārt darbaspēka apjoms samazinās, jo sabiedrība noveco. Līdz ar to – samazinās arī produktivitāte.

Taču pašreizējais parādu apjoms nav saistīts tikai ar pandēmiju. Kopš 1980. gada ASV, Japānas un Eiropas valstu parādsaistības ir augušas, galvenokārt, lai nodrošinātu veselības aprūpi un pensijas. Pēc kara attīstītās valstis samazināja algu līmeņus un vājināja kontroli pār cenām, līdz ar to inflācijas pieaugums palīdzēja mazināt parādus. Pašreiz nav vērojamas indikācijas, ka varētu strauji palielināties patēriņa cenas, neraugoties uz valstu lielajiem izdevumiem ekonomikas stimulēšanai.

Attīstītākās valstis var pieņemt pasauli ar daudz lielāku ārējo parādu apjomu, vēsta WSJ. Centrālās bankas jau pašlaik ir iepirkušas lielu daudzumu valsts obligāciju, lai samazinātu procentu likmes un atbalstītu ekonomikas izaugsmi. Tas ir mazinājis to valsts obligāciju skaitu, kas ir pieejams sabiedrībai. Tā, piemēram, no 26 triljoniem dolāru valsts parāda vairāk nekā 4 triljoni dolāru pieder Federālo rezervju sistēmai. Savukārt Japānas banka pārvalda valsts obligācijas vairāk nekā četru triljonu apmērā, kas ir ļoti nozīmīga daļa no valsts parādsaistībām, kas sasniedz 11 triljonus dolāru.