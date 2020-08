"Bon Iver" koncerts pārcelts uz nākamo gadu. Tas notiks Mežaparkā

2007. gadā Vernona radītais Bon Iver debijas albums “For Emma, Forever Ago” kļuva par īstu indie folkmūzikas stūrakmeni, iegūstot plašu pasaules mūzikas kritiķu un klausītāju atzinību. Leģendām apvīta ir tieši šī albuma tapšana un tas padarīja Vernonu par vienu no savas paaudzes ievērojamākajiem dziesminiekiem.

Prestižais britu mūzikas portāls “NME” par Bon Iver koncertiem izteicies, ka ir tikai daži mākslinieki, kuri spēj izraisīt tik daudz elpu aizraujošu emociju kā Bon Iver dzīvajos priekšnesumos. Gadu gaitā mūzika, ko producē Vernons, ir mainījusies no akustiskiem līdz elektroniskiem skaņdarbiem un dzīvā priekšnesuma pilnība, ko sniedz Bon Iver, palikusi nemainīga. Viens no lielākajiem mūzikas apskatniekiem "Stereogum" Bon Iver koncertus raksturo kā unikālu pieredzi. Vernons ir spējis pierādīt, ka viņš ir lielisks neatkarīgi no tā, ko viņš dara. Ar satriecošu apgaismojumu, skatuves efektiem un grupas palīdzību viņš izstrādā eklektisku un neaizmirstamu dzīvo priekšnesumu.