Foto: Sākusies dziesmu rakstīšanas nometnes “RIGaLIVE” sestā sesija.

"RIGaLIVE" sestā sesija norisināsies trīs dienas – no 24. līdz 26. augustam. Pirmajā dienā notiek dalībnieku iepazīšanās un meistarklases sadarbībā ar mūzikas industrijas profesionāļiem. Otrajā un trešajā dienā dalībnieki dalīsies komandās, kas katra tiks komplektēta no trīs cilvēkiem – dziesmu autora, izpildītāja un producenta. Pēc intensīva astoņu stundu darba katras dienas beigās jaunradītie skaņdarbi tiks kolektīvi noklausīti un prezentēti mūzikas industrijas ekspertiem, kuri vērtēs to potenciālu, formātu un šī brīža aktualitāti. Viens no "RIGaLIVE" mērķiem ir tādu skaņdarbu radīšana, kas spētu uzrunāt vidējo klausītāju, un kam ir potenciāls nokļūt radio apritē un mūzikas atskaņošanas topos.