Cena, ko Baltkrievijai nāksies samaksāt, izvēloties demokrātisku ceļu

Taču šeit jāatceras, ka viens no galvenajiem ekonomikas sildītājiem ir ļoti lēta nafta un gāze, kas tiek ievesta no Krievijas, kā arī – tālākpārdota uz Rietumvalstīm. Tagad gan šis ekonomiskais izdevīgums no dabas resursu tālākpārdošanas ir beidzies – naftas cenas jau tā ir ļoti zemas, līdz ar to – būtiska guvuma ekonomikai no naftas pārdošanas Rietumiem nav.