Saulrieta koncertu stāsts – no brīvdabas kino līdz koncertiem brīvā dabā

"Biežākie koncertu apmeklētāji jau zina, ko gaidīt, apmeklējot kādu no koncertiem, taču, ierodoties pirmo reizi, elpa aizraujas no pārsteiguma – tepat Mārupē, piecpadsmit minūšu brauciena attālumā no Rīgas centra, atrodas tik ainaviska vieta meža ielokā, koncerta starplaikā dzirdams varžu koris, saule rotaļājas ūdens viļņos, visapkārt idille un miers – kā Dieva ausī.