Bijušajam Lietuvas prezidentam Adamkum pasniegta Leha Kačiņska balva

Kā atcerējies bijušais Lietuvas prezidents, Lehs Kačiņskis bijis viens no šādiem viņa draugiem un arī lielisks politiķis, kam bija skaidra vīzija apvienot reģionu "no jūras līdz jūrai", pārvērst to par Eiropas kultūras un ekonomisko centru.