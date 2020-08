Daļa vēlēšanu rezultāti iezīmēsies pēc pulksten trijiem naktī

Tāpēc arī runājot par augstāk minētajam laikiem rezultātu apkopošanai, Vēlēšanu komisijas vadītājs norādīja, ka negarantē, ka balsu skaitīšanas process būs ātrs, jo vēlēšanu komisiju locekļi būs noguruši. Kokins pauda, ka pēdējā informācija no lielākajiem iecirkņiem parasti ienāk ap plkst.6 vai 7 no rīta, kā arī vērsa uzmanību, ka vienmēr var gadīties kādas neparedzētas problēmas ar tehniku, kā tas jau ir noticis, gatavojoties Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām.

Bērziņa norādīja, ka provizoriskā informācija par aktivitāti jeb to, cik vēlētāju būs nobalsojuši līdz plkst.22, kad beigsies iecirkņu darba laiks, pēc iepriekšējās pieredzes varētu būt pieejama ap pusnakti. Šajos sākotnējos datos vēl varētu nebūt apkopota informācija par nobalsojušo skaitu dzīvesvietās. Arī CVK vadītāja norādīja, ka informācijas apkopošanas ātrums būs atkarīgs no vēlēšanu komisiju iespējām.

Kā ziņots, vēlēšanu dienā 29.augustā iecirkņi būs atvērti no plkst.7 līdz 22. Trīs dienas pirms vēlēšanām var nobalsot iepriekš: trešdien, 26.augustā, no plkst.16 līdz 21; ceturtdien, 27.augustā, no plkst.9 līdz 16; piektdien, 28.augustā, no plkst.12 līdz 20.