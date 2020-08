Visi pirmdien konstatētie Covid-19 inficēšanās gadījumi un vairums pagājušajā diennaktī atlabušo reģistrēti Rīgā

Līdz ar to pašlaik galvaspilsētā aktīva Covid-19 saslimšana ir 59 cilvēkiem.

Inficēto skaits ir samazinājies arī Salaspils novadā, kur tagad ir deviņi inficētie, Jūrmalā, kur inficēto skaits samazinājies līdz sešiem, kā arī Siguldas novadā, kur saslimušo skaits vairs nepārsniedz piecu gadījumu robežu un tādēļ precīzs to skaits netiek atklāts.

Trīs no jaunajiem inficētajiem ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, bet divi - vecumā no 50 līdz 59 gadiem.