Tikai vienreiz gadā - drifts Biķernieku trases "Raganas Katlā"

Šī Biķernieku trases daļa izceļas ar pamatīgām reljefa maiņām, nepārskatāmiem līkumiem un mazām drošības zonām, padarot to par neaizmirstamu piedzīvojumu gan braucējiem, gan skatītājiem. Zinot pilotu līmeni, un to, ka šīs šogad PRO klasei ir pirmās sacensības tieši Latvijā, šis posms noteikti paliks atmiņā ar iespaidīgu sniegumu.

"Raganas katls" piesaista braucējus un skatītājus ar savu specifiku - drifts netiek vērots no tribīnēm, bet no trasē esošajiem kalniņiem, kā arī ieeja Raganas katlā ir no pavisam citas puses Biķerniekos. No dalībnieku parka nav iespējams redzēt trasi, tāpēc visi braucēji, mehāniķi, skatītāji satiekas vienuviet, iekšpus raganas katlam, lai kopā baudītu sacensības.