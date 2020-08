LAMPA aicina piedzīvot sarunas 80 kopā skatīšanās vietās visā Latvijā

Pavisam 80 kopā skatīšanās vietās un studijās no Liepājas līdz Balviem un no Bauskas novada līdz Mazsalacai, kā arī Vācijā un Lielbritānijā šogad ar nebijušu vērienu mirdzēs sestais Sarunu festivāls LAMPA. To varēs piedzīvot no 2. līdz 5. septembrim tiešraidē, klātienē festivāla studijās Rīgā, Cēsīs un Rēzeknē un kopā skatīšanās vietās, kas būs atvērtas un pieejamas ikvienam interesentam, ievērojot noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, informē festivāla pārstāve Ilze Samīte.