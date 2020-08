Covid-19 gadījumu skaits Amerikā pārsniedz 12 miljonus

Līdz 1.jūlijam Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā tika apstiprināti 5,3 miljoni Covid-19 gadījumu, bet tagad to skaits ir lielāks par 12 miljoniem.

Lielākā daļa inficēšanās gadījumu ir reģistrēta cilvēkiem vecumā no 20 līdz 59 gadiem, bet apmēram 70% no tiem, kas miruši no Covid-19, bija vecumā virs 60 gadiem.