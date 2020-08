Klāt pēdējais vasaras koncerts Mārupes Saulrieta koncertos

Apmeklētāji pasākuma norises vietā, Aktīvās atpūtas parkā JIP Mārupīte, gaidīti jau no plkst. 16.00, bet koncertprogramma plānota no plkst. 19.00. Pirmie uz skatuves kāps Carnival Youth, izpildot skaņdarbus no programmas “Naivais Ku-kū,” pēc viņiem enerģisku rekonrola paraugstundu demonstrēs Latvijas rokenrola smagsvari, grupa "Keksi", savukārt vakara noslēgumā klausītājus priecēs "Mazais princis".