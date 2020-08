Skanīgu poproka singlu piedāvā Iveta Baumane un Roberts Pētersons

"To, ka šo dziesmu varētu izpildīt duets, nojautu tās radīšanas procesā, kad vienā no versijām vokālās partijas bija iedziedājuši mani bērni – meita Marta un dēls Edgars. Dziesma ir par mīlestības tēmu, un kas gan to labāk var atspoguļot kā divi dabas pretpoli – vīrišķais un sievišķais. Ivetas un Roberta izpildītās dziesmas jau iepriekš biju dzirdējis, lieliska saskaņa mūzikā un ne tikai, tāpēc nolēmu šo ideju piedāvāt tieši viņiem. Mums izvērtās ļoti sirsnīga un radoša sadarbība," tā stāsta dziesmas autors Ingars Viļums.