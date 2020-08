Sākas teātra festivāls "Homo Novus"

No 1. līdz 10. septembrim galerijā "Alma" notiks britu mākslinieces Klēras Petijas izlolota izstāde – pastaiga "Jūdze manās kurpēs" – ielūgums iekāpt otra kurpēs burtiskā nozīmē. Līdz ar kurpju pāri apmeklētājs saņems arī tā īpašnieka stāstu, desmit no tiem sadarbībā ar kino režisori Adriānu Rozi šovasar ierakstīti Latvijā. Divas citas festivāla izrādes – skotu mākslinieces Rozanas Keidas un latviešu mākslinieces Katrīnas Dūkas sadarbībā tapusī "Doties:Sadoties", un mākslinieču Frančeskas Grilli (Itālija) un Kates Krolles (Latvija) kopdarbs ar latviešu bērniem “Dzirksteles” – aicinās izjust pieskāriena dabu, kas reizē var būt gan radikāla un politisko, gan intīma un dziedinoša.

Visbeidzot, no 5. līdz 10. septembrim Latvijas Nacionālajā bibliotēkā būs iespējams piedzīvot ko nebijušu: grāmatas – priekšmeta vietā pasūtīt dzīvo grāmatu jeb cilvēku, kurš grāmatu iemācījies no galvas, lai saglabātu to atmiņā uz visiem laikiem un izstāstītu skatītājam. Izrādes “Laiks ir iesnaudies pēcpusdienas saulē” autori ir Mete Edvardsena no Oslo, kā arī Valdis Ābols, Māra Brašmane, Agate Bankava, Dmitrijs Gaitjukevičs, Reinis Ivanovs, Rasa Jansone un Pēteris Krilovs.