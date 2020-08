"Dzelzs vilkam" jauna dziesma un video - "Glāzes"

"Dziesmas akordi, melodija un vārdi radās reizē, vienā sprādzienā, strinkšķinot vienatnē akustisko ģitāru," atklāj dziesmas mūzikas un teksta autors Juris Kaukulis. "Uzspēlēju to dažās manis paša solo uzstāšanās reizēs, tomēr nepameta sajūta, ka dziesmā slēpjas ar kaut kas jaudīgāks. Šā pavasara un vasaras izolācijas apstākļi bija pateicīgi esošā apaudzēšanai ar elektriskāku un smagāku skaņu devu, un tādu to liku to priekšā grupas biedriem. Ne bez karstām diskusijām "Glāzes" tika uzņemtas "Dzelzs vilka" audiogrāfijā, un, ceru, atradīs vietu arī fanu atskaņotājos. Iespējams, kāds te saklausīs akustiskos koncertos iepazīto dziesmas intīmo kodolu, bet cits novērtēs jauno skaņu un stāstu," turpina Juris Kaukulis.