Visas mēs esam skaistas! 13 triki, kā noslēpt savas figūras nepilnības

Ne tikai fitnesa instruktori naktī paliek nomodā un nāk klajā ar jauniem veidiem, kā padarīt mūs slaidākus. Uz to tiecas arī apģērbu ražotāji! Dizaineri jau ir izstrādājuši daudzus garderobes risinājumu variantus, kas veidoti, izmantojot tos ķermeņa samazināšanas principus, par kuriem rakstīts līdz šim. Sašauriniet jostasvietu un pagariniet sevi ar vizuāliem efektiem. Vizuālā svara zaudēšanas jautājumā ir ļoti svarīgi izstiept figūru, vienlaikus ievērojot sava ķermeņa proporcijas. Diemžēl ne katrs no mums var lepoties ar modeļa parametriem, un ne visiem kājas aug no ausīm. Tomēr tas nepavisam nav iemesls neapmierinātībai. Pietiek tikai pievērst uzmanību pareizajām lietām un, izvēloties kurpes, ņemt vērā dažas nianses, lai jūs tiktu apbērta ar komplimentiem. Galvenokārt šeit atkal darbosies vertikāļu princips.

Lai kājas izskatās proporcionāli garas attiecībā pret citām ķermeņa daļām, ir svarīgi norādīt uz vietu, no kuras tās aug. Ar pareizu ķermeņa uzbūvi sieviešu kāju garumam jābūt nedaudz lielākam par pusi no auguma. Mūsu acs uztver visu, kas sākas no jostasvietas, tāpēc, ja vēlaties radīt kāju augšanas efektu "no ausīm", jums vajadzētu atteikties no biksēm un svārkiem ar zemu jostasvietu.