Izdots Ilzes Lāces stāstu krājums

Krājumā “Baloži uz Žozetes jumta” iekļauti desmit stāsti, kurus autore, kā pati atzīst, intuitīvi sarindojusi secībā, kas atspoguļo krājuma kopējo ievirzi. Sākot no pirmā stāsta “Kartupeļi un ķīpalas”, kas izseko vēstījumam par kādas sievietes bērnību, autore krājumā pēta dažādus jautājumus: to, kā katru no mums iespaido laikmets un sabiedrība, kurā dzīvojam, katra individuālā pagātne, savstarpējo attiecību nebeidzamie karuseļi, kā arī mūsdienās īpaši aktuālā tēma – emigrācija un sekas, kādas tā atstāj gan aizbraucēju, gan palicēju apziņā. Ilzes Lāces rakstības stilu raksturo nobriedis un vērīgs redzējums, prasme atklāt plašākas tēmas caur prasmīgi izvēlētām detaļām, ar kuru palīdzību autore it kā vingrina lasītāja “iekšējo redzi”, mudinot saprast, ka katram šķietamajam sīkumam tekstā ir nozīme.