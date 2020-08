Sākas Baltijas jūras dokumentālo filmu forums

No 29. augusta filmu veidotāji no Baltijas jūras reģiona, Austrumeiropas un Kaukāza valstīm pieredzējušu starptautisku pasniedzēju vadībā strādās pie savu topošo filmu prezentācijām, lai 3. un 4. septembrī ar tām iepazīstinātu starptautisku TV kanālu, filmu izplatīšanas kompāniju, filmu fondu un citu organizāciju pārstāvjus. Foruma dalībnieki no Baltijas valstīm ieradīsies Rīgā, lai prezentētu savus projektus no īpaši iekārtotas foruma studijas.