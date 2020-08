Par godu komiķim Džonam Oliveram nosaukta kanalizācijas attīrīšanas stacija

HBO kanāla televīzijas sarunu šova "The Last Week Tonight" vadītājs komiķis Džons Olivers (John Oliver) allaž trāpīgi komentējis pasaules, īpaši jau ASV politiskos notikumus. Vienā no saviem nesenākajiem raidījumiem viņš pieskārās tiesas piesēdētāju rasu nevienlīdzības jautājumam, īpaši kritizējot Konektikutas štata pilsētu Danberiju.