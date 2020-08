"Ja tas tā turpināsies, tad ap oktobri būs katastrofa": Itālijā bažas par ekonomisko atlabšanu

Dažus simtus kilometrus tālāk, Romā, ir līdzīgs stāsts. Vietējie uzņēmēji stāsta, ka ienākumu apjoms no tūrisma ir samazinājies par 75%. Sākot no tūrisma, beidzot līdz rūpniecībai, būvniecībai un ēdiena industrijai – Itālijas ekonomika ir piedzīvojusi smagu triecienu no Covid-19 pandēmijas.