Ļoti dārgas attiecības un "kurvīši": Ko Krievijai nozīmē draudzība ar Baltkrieviju

Kā vēsta “Forbes”, jau no paša politiskās krīzes sākuma Baltkrievijā īpaši svarīgu vietu abu protestējošo pušu retorikā ieņem attiecības ar Krieviju. Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko pēc prezidenta vēlēšanām zvanīja Vladimiram Putinam trīs reizes četru dienu laikā, un ne reizi vien publiski apgalvoja, ka Maskava ir gatava palīdzēt Minskai ārējās agresijas gadījumā.

Turklāt, Lukašenko vainoja Baltkrievijas opozīciju mēģinājumos saraut attiecības ar Krieviju un izstāties no Eirāzijas ekonomiskās savienības un “citām starptautiskām organizācijām, kur galvenā loma ir Krievijai”. Lukašenko vainoja opozicionārus tajā, ka tie it kā gatavojoties aizliegt Baltkrievijā krievu valodu.

Tieši tāpēc Lukašenko pretiniekiem nācās taisnoties. Opozīcijas Koordinācijas padomes loceklis Pāvels Latuško, kas arī ir bijušais kultūras ministrs, 20. augustā paziņoja, ka Krievija Baltkrievijai – tas ir galvenais eksporta tirgus, enerģētisko resursu avots, un “līdz ar to, Krievija un Baltkrievija ir mentāli dziļi saistītas”. Latuško gan piebilda, ka Baltkrievijai ir jārunā arī par attiecībām otrpus robežai – ar Eiropas Savienību.

Iemesls, kādēļ “Krievijas jautājums” ir tik svarīgs Baltkrievijas politikā, slēpjas ļoti ciešajās ekonomiskajās attiecībās starp abām valstīm. Bieži var dzirdēt, ka Krievijas atbalsts kaimiņvalstij ir ļāvis uzturēt labu valdības reitingu un zināmu popularitāti sabiedrībā. Cik kritiski svarīga ir Krievijas ietekme Baltkrievijas ekonomikā? Kā veidojušās Baltkrievijas un Krievijas attiecības pēdējās desmitgades laikā, un kurš ir lielākais ieguvējs no šīm attiecībām?

“Vienīgais patiesais sabiedrotais, kas Krievijai ir palicis – tā ir Baltkrievija. Es Putinam vienmēr esmu par to teicis: “Saproti – tu nevari pazaudēt Baltkrieviju”,” teica Lukašenko nepilnu mēnesi pirms prezidenta vēlēšanām augustā. Baltkrievijas līderis uzsvēra, ka “Minskas zaudēšana Krievijai varētu radīt lielu triecienu iekšpolitikai”.

Jā – Maskavai draudzība ar Minsku nav lēts prieks. Krievija ir lielākais Baltkrievijas kreditors. 2020. marta beigās kopējais kredītu apjoms, ko Krievija bija izsniegusi Baltkrievijai, bija aptuveni 8 miljardi dolāru. Salīdzinājumam – Baltkrievijā kredītu apjoms no Ķīnas mērāms vien 3,3 miljardos dolāru.

Kopš 2011. gada Baltkrievijas parāds Krievijai ir pieaudzis teju trīs reizes – no 3 līdz 8 miljardiem. Tiešās investīcijas Baltkrievijā no Krievijas ir mērāmas 12 miljardos dolāru, no kurām puse ir saistāma ar “Gazprom” īstenoto gāzes pārvades kompānijas “Beltransgaz” iegādi.