SPKC: jaunie saslimšanas gadījumi nav saistīti ar Aglonas svētkiem

Divi saslimušie atgriezušies no ārzemēm, savukārt pārējie 16 gadījumi ir saistīti ar dažādām kontaktpersonām, tostarp divos gadījumos inficētie kontaktējušies ar ārzemniekiem. Līdz ar to šobrīd ir noskaidroti visu saslimušo inficēšanās avoti, apliecināja SPKC. Centrā arī apstiprināja, ka jaunie inficēšanās gadījumi nav saistīti ar uzliesmojumiem vai Aglonas svētkiem.

Četri inficētie pagājušajā diennaktī reģistrēti vecuma grupās līdz deviņiem gadiem, no desmit līdz 19 gadiem un no 20 līdz 29 gadiem. Divi inficētie ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem. Pa vienam inficētajam ir vecumā 30 līdz 39 gadiem, no 50 līdz 59 gadiem un no 60 līdz 69 gadiem. Tāpat viens inficētais ir vecāks par 80 gadiem.