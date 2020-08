Interneta atslēgšanas loma Lukašenko cīņā par politisko izdzīvošanu

Minskā bāzētās cilvēktiesību aizsardzības organizācijas “Human Constanta” pārstāve Jana Gončarova sacīja, ka valdība jau jūlijā sākusi izmēģināt interneta atslēgšanu. Tas gan noticis divas reizes, divās naktīs valsti pilnībā atslēdzot no globālā tīmekļa. Varasiestādes ir vērsušās arī pret populāriem VPN servisiem, kā arī Baltkrievijā ļoti populāro rīku “Psiphon”, kas ļauj apiet cenzūru internetā.

Vienā no Baltkrievijas mobilajiem operatoriem tiek atklāts, ka šāda situācija ir kas nebijis. “Mēs esam šokā par to, kas notiek. Sākotnēji tika ziņots, ka blokādes turpināsies līdz 14. augustam. Mēs neko izdarīt nevaram – mums vienkārši pateica, ka tā notiek un viss.” Lukašenko publiski gan ir noliedzis jebkādu savu vai valdības saistību ar interneta blokādi. Pēc viņa vārdiem, pie vainas ir DDoS uzbrukumi no ārvalstīm, taču – šiem faktiem nav pierādījumu.