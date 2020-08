Lukašenko: Pret mums sākta diplomātiskā asinspirts, Polija iekārojusi Grodņu

"Jūs redzat paziņojumus par to, ka tad, ja Baltkrievija izjuks, Grodņas apgabals nonāks Polijas rokās. Viņi par to jau atklāti runā, nogaida un vēro. Nekas viņiem no šā plāna neiznāks, to es nešaubīgi zinu," paziņoja Lukašenko.