Pagājušajā nedēļā Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko pirmo reizi pavēstīja, ka NATO gatavo militāru iebrukumu Baltkrievijā, kura mērķis ir atšķelt Grodņas apgabalu no valsts teritorijas. Šā uzbrukuma placdarms būtu Polija un Baltijas valstis. Vai tā patiešām ir? Komentēt Lukašenko apgalvojumus lūdzām ārvalstu starptautisko attiecību ekspertus.

Politiskās riska analīzes un publicistikas kompānijas Dow Jones pētniece Anna Barabana intervijā norāda, ka Lukašenko labi spēlē hokeju un ir labs akrobāts. Viņš regulāri maina savus sabiedrotos un ienaidniekus. Eksperte atgādina, ka protestu sākumā viņš neoficiāli vainoja Krieviju to izraisīšanā, jo arestēja aptuveni 33 Krievijas privātajai militārajai kompānijai piederošus militāristus. Vēlāk viņš valsts nedienās sāka vainot Čehijas Republiku un ES kopumā.

Lukašenko ir izdevīgi visu laiku meklēt ārējā ienaidnieka tēlu, lai novērstu uzmanību no iekšējām problēmām un vairāk saliedētu iedzīvotājus atbalstā varai. Barabana saka, ka prezidentam pagaidām lieti noder tas, ka daļa no Baltkrievijas sabiedrības atceras padomju laikus, jo tad NATO bija ienaidnieks Nr.1. Tomēr Lukašenko teikto nekādā gadījumā nevajadzētu uztvert nopietni, un lielākā Baltkrievijas sabiedrības daļa to vēro kā izrādi.