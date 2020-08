Taifūns Korejas pussalā posta ēkas, applūdina ceļus

Nampho, kas atrodas netālu no Phenjanas, applūduši ceļi.

Līdz pēcpusdienai atjaunota elektroapgāde 9300 dienvidkorejiešu mājām, kam tā bija pazudusi, arī 3500 mājsaimniecībām pilsētās netālu no Seulas un 900 - atpūtnieku iecienītajā Čendžu salā valsts dienvidos, kur taifūns traucās pāri trešdien.

Atcelti vairāk nekā 470 iekšzemes lidojumu no un uz Čendžu, kā arī no kontinentālās Dienvidkorejas pilsētas Pusanas un uz to.