Pētījums: sapņi ir realitātes turpinājums

Antīkajās civilizācijās tika uzskatīts, ka sapņiem ir reliģiska vai pārdabiska izcelsme, tomēr modernajā sabiedrībā mēs tomēr cenšamies sapņus analizēt no realitātes perspektīvas, meklējot jēgpilnas saiknes starp sapņiem un reālās dzīves pieredzēm.

Šīs psiholoģiskās teorijas radušās jau Zigmunda Freida laikā, kurš sprieda par sapņu apslēpto nozīmi, kas varētu tikt atklāta cilvēka reālās dzīves kontekstā. Mūsdienās terapeiti cenšas palīdzēt saviem pacientiem interpretēt to sapņus, meklējot pavedienus, simbolus un struktūras, kas varētu būt saistītas ar pacienta ikdienas dzīvi.

Viena no atzītākajām sapņu interpretācijas sistēmām ir tā saucamā Hola un van de Kāsla sistēma, kurā sapņi tiek kodēti pēc tēliem, kas tajos parādās, to attiecībām un citiem konceptiem. Tiesa, ir viena problēma ar šo sistēmu, proti, lai manuāli identificētu vajadzīgos elementus sapņos, var būt nepieciešams ilgs un lēns process. Tieši tāpēc zinātnieki tagad meklē algoritmiskus veidus, kā šo uzdevumu padarīt automātisku.

Jaunajā pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Royal Society Open Science”, pētnieku komanda izstrādāja jaunus veidu, kā to panākt. Vienā no tiem pētnieki izanalizēja 24 tūkstošus sapņu no gigantiskas publiskās datubāzes “DreamBank”.