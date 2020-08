Pēc ilgas slimības miris igauņu diriģents Jiri Alpertens

Maestro dzimis Tallinā 1957. gada 16. jūnijā. 1979. gadā ar izcilību absolvējis Tallinas konservatorijas klavieru klasi, 1985. gadā beidzis Ļeņingradas konservatoriju orķestra diriģenta specialitātē un sācis strādāt Igaunijas Nacionālajā operā. No 2002. līdz 2004. gadam bijis tās galvenais diriģents, no 1994. līdz 2000. gadam - Igaunijas Mūzikas akadēmijas simfoniskā orķestra galvenais diriģents, bet no 1998. līdz 2019. gadam - Pērnavas pilsētas orķestra galvenais diriģents.