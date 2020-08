Pirmajās divās iepriekšējās balsošanas dienās nobalsojuši 10.5% vēlētāju

Viszemākā aktivitāte bijusi iecirkņos Rīgas Daugavgrīvas vidusskolā. Šeit 8.vēlēšanu iecirknī no 2221 reģistrētā balsstiesīgā vēlētāja nobalsojuši 118 jeb 5,31%, bet skolā esošajā 32.vēlēšanu iecirknī no 2138 reģistrētajiem, nobalsojuši 117 jeb 5,47% balsstiesīgie.

Pirms vēlēšanām iepriekš varēs nobalsot arī piektdien, 28.augustā, no plkst.12 līdz 20. Vēlēšanu dienā 29.augustā iecirkņi būs atvērti no plkst.7 līdz 22.

Rīgas domes vēlēšanām iesniegti 15 kandidātu sarakstu, un uz iekļūšanu Rīgas domē kopumā pretendē 707 kandidāti. Par neatbilstību kādai no likumā noteiktajām kandidēšanas prasībām no sarakstiem kopumā tika svītroti 11 kandidāti.

No 30.jūlija līdz 15.augustam savu vēlēšanu iecirkni Rīgas domes vēlēšanām kopumā mainījuši 5273 vēlētāji, liecina PMLP apkopotā informācija. No šiem vēlētājiem 1357 vēlētāji reģistrējušies balsošanai Rīgā no citas pašvaldības, jo Rīgā viņiem pieder nekustamais īpašums. Tikmēr Rīgas dzīvesvietas deklarēšanas iestādēs to izdarīja 131 vēlētājs, bet 62 vēlētājiem iecirkņa maiņu veica ieslodzījuma vietu darbinieki.