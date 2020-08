Dzīvesvietās nobalsojuši 185 balsstiesīgie

Vēlētāji var turpināt iesniegt pieteikumus par balsošanu savā dzīves vietā, un vēlams to izdarīt līdz 29.augusta plkst.12, jo attiecībā uz pēc tam saņemtajiem iesniegumiem to izpilde būs atkarīga no vēlēšanu komisijas kapacitātes, izriet no Centrālās vēlēšanu komisijas sniegtās informācijas.