Kāpēc pašizolācija ir 14 dienas, bet atveseļojies Covid-19 pacients var doties ielās

Cilvēks, kurš ieradies no valsts ar augstu Covid-19 saslimstības rādītāju, ir bijis paaugstinātas inficēšanās apstākļos. Tādēļ vadoties no piesardzības principa tiek pieņemts, ka šis cilvēks atrodas Covid-19 inkubācijas periodā, kas ir no 2 - 14 dienām. Tā kā nav zināms, kad cilvēks varēja saskarties ar koronavīrusu, pastāv risks, ka cilvēks var kļūt infekciozs jebkurā brīdī divu nedēļu laikā. Pat, ja cilvēks pirmajās dienās ir veicis Covid-19 testu un tas ir bijis negatīvs, slimība var parādīties vēlāk, piemēram, 8. dienā. Turklāt persona var kļūt infekcioza pat 2 dienas pirms simptomu parādīšanās vai arī saslimt tik vieglā formā, ka slimības pazīmes pat neievēro. Līdz ar to ir pēc iespējas jāsamazina risks, ka cilvēks pat neapzinoties var inficēt citus. 14 dienu pašizolācija pilda šo uzdevumu. Pēc tāda paša principa pašizolācija ir noteikta arī daudzās citās valstīs.