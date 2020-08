Tūkstošiem cilvēku, kuri ir dzimuši citās valstīs, pašlaik dzīvo Latvijā visdažādāko iemeslu dēļ. Daži uz dzīvi šeit pārcēlušies pastāvīgi, kamēr citi tikai uz noteiktu laiku. Daļa no šiem imigrantiem pulcējas kopienās, kuru pamatā bieži ir etniskie faktori, un cilvēkiem no malas nereti dzīve tajās ir pavisam sveša.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, šā gada sākumā Latvijā dzīvoja 1 907 675 cilvēku. No tiem 62 360 jeb 3,3% bija ārvalstu pilsoņi. Vairums citu valstu pilsoņu Latvijā ir ar Krievijas (40 855), Uzbekistānas (5 531) un Lietuvas (3 080) pasēm.

Cilvēki, kuru izcelsmes valsts nav Latvija, apvienojas gan dažādās formālās kopienās un biedrībās, kas reģistrētas arī Uzņēmumu reģistrā, gan neformālās kopienās, kurās apvienojas, piemēram, ārvalstu studenti. Tiesa, precīzu datu par to, cik cilvēku sevi uzskata par šādu kopienu pārstāvjiem, nav.

Daļu kopienu vieno etniskā piederība

Par kopienu cilvēki uzzinājuši dažādi, atklāj Zainuļļins, tai skaitā no jau esošiem tās biedriem, radio, kā arī tās rīkotajos tatāru nacionālajos svētkos Sabuntuj. Kopiena darbojas ne tikai Rīgā, bet arī Ventspilī un Daugavpilī.

Vairumu savu draugu Elena iepazinusi caur darbu, liela daļa no viņiem arī ir skolotāji. Kopienā ir cilvēki, kas strādā dažādās universitātēs un organizācijās, kur pasniedz spāņu valodu. Elena pastāstīja, ka viņus vieno ne tikai līdzīga nodarbošanās, bet arī dažādas “spāniskas” lietas, piemēram, konkrētu svētku svinēšana.

Izcelsmes valsts pati par sevi nenozīmē piederību kopienai

Taču ne visi, kuri Latvijā ieradušies dzīves laikā un aktīvi komunicē ar citiem no šīs pašas valsts, uzskata sevi par noteiktas kopienas daļu. “Seneca” dibinātājs Havjers Latvijā dzīvo jau gandrīz 15 gadus. Šeit viņš nonāca draugu dēļ, ar kuriem iepazinās Spānijā dažus gadus pirms pārcēlās uz Latviju, līdz ar to arī lielākā daļa cilvēku, kas viņam bija apkārt, bija latvieši, un arī šobrīd vairums viņa draugu ir vietējie.

“Šodien es varu pateikt, ka neesmu ļoti aktīvs dalībnieks spāņu kopienā. Es no paša sākuma saistījos ar vietējiem un “tusējos”, un ļoti ātri integrējos,” pastāstīja vīrietis. “Ātri apguvu valodu, tas bija mans galvenais mērķis.”

Runājot par spāņu kopienu, Havjers pauda viedokli, ka tas, vai cilvēks vairāk paliks savā kopienā, vai arī aktīvi veidos attiecības arī ar citiem, atkarīgs no tā, ar kādu mērķi un uz cik ilgu laiku cilvēks ieradies Latvijā. Piemēram, ja cilvēks ieradies uz gadu, visticamāk, viņš būs mazāk ieinteresēts mācīties latviešu valodu un integrēties, jo pēc tam šīs zināšanas nebūs ļoti noderīgas. Tāpat arī liela daļa, kas strādā, piemēram, universitātēs, jau no paša sākuma atrodas multinacionālās vidēs.

Kopienas veidojas dažādos veidos

Ja “Čisma” vai spāņu kopienai, kurā ir Elena, pamatā ir etniskā piederība, citās kopienās tie var būt atšķirīgi faktori. 28 gadus vecais Mohits pirms diviem gadiem no Indijas ieradās Latvijā, lai studētu maģistrantūrā, šogad viņš augstskolu pabeidzis. Pašlaik viņš kopā ar bijušo kolēģi, kurš arī ir indietis, īrē dzīvokli un septembrī dosies praksē uz Spāniju uz trim mēnešiem, taču pirms diviem gadiem Mohits nevienu Latvijā nepazina.

Mohits sadraudzējies ar citiem hosteļa iemītniekiem, studentiem universitātē, kā arī darba kolektīvā, līdz ar to viņa kopienā nav tikai indieši.

Valodu vēlas apgūt, taču iespējas ir ierobežotas

Ar valodas apguvi Mohitam palīdzējusi arī draudzene, kura ir latviete, ik pa laikam iemācot dažādas frāzes. Viens no iemesliem, kādēļ viņš vēlas iemācīties latviešu valodu, jo, piesakoties darbā, lielākoties pirmais jautājums ir – vai jūs runājat latviešu valodā.

“Tādēļ es ļoti gribu iemācīties, un man ir diezgan šaurs laika logs, lai to izdarītu,

Ārvalstu studentu skaits Latvijā turpina augt, pērn sasniedzot 12% no visiem studentiem, un daudzi no viņiem, tāpat kā Mohits, Latviešu valodu nepārzina. Pirms diviem gadiem publicētā “Eirobarometra” ziņojumā atklājās, ka Latvijas iedzīvotāji kā vienu no galvenajiem faktoriem imigrantu integrācijai atzina tieši valsts valodas zināšanas. Šādu viedokli pauda 88% respondentu.