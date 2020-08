Tramps apgalvo, ka Baidens "iznīcinās Amerikas diženumu"

Tramps arī solīja, ka "sauks Ķīnu pie pilnas atbildības", jo no turienes pasaulē izplatījies jaunais koronavīruss.

Par ekonomiskajām attiecībām ar Ķīnu Tramps sacīja: "Mēs uz viņiem nepaļausimies it nemaz. Mēs izvedīsim savu biznesu no Ķīnas. Mēs to pārvedīsim mājās."