"Riga IFF" atklāšanā senākā Latvijas teritorijā tapusī spēlfilma

Kā informē festivāla organizatori, oriģinālmūziku radījuši un koncertā to izpildīs mūziķi Artūrs Liepiņš un Jēkabs Nīmanis.

Klātienes apmeklējumam tirdzniecībā pieejamas vien 100 biļetes, savukārt savos ekrānos tiešsaistē skatītāji visā pasaulē koncertu varēs vērot bez maksas. Riga IFF norisināsies no 15. oktobra līdz 25. oktobrim un drīzumā tirdzniecībā nonāks biļetes uz visiem festivāla seansiem.

1913. gadā Rīgā tika uzņemtas pirmās "kino drāmas", turklāt ne tikai ar vietējo, bet arī Berlīnes un Maskavas mākslinieku piedalīšanos, un "staru teātri" centās atbilst moderno laiku tehniskajām prasībām. Zālēs uzstādīja nesen izgudroto aparātu, kas novērsa bildes trīcēšanu, kā arī pasargāja no aizdegšanās, un dažviet jau pat "balto palagu" no stikla pērlītēm, lai panāktu attēla plastiskumu. No modes izgāja īsfilmas, kuru sinhronās skaņas nesējs bija gramofona plates. Mēmā kino balss tolaik bija atsevišķu mūziķu un veselu orķestru radītais dzīvais pavadījums, retāk - aktieru deklamācijas, norādīja festivāla organizatori.