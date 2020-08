Bijusī Baltkrievijas valsts televīzijas ziņu raidījumu vadītāja Natālija Eismonta sešu gadu laikā, kopš viņas iecelšanas par Baltkrievijas autoritārā vadoņa Aleksandra Lukašenko personisko preses sekretāri, ir kļuvusi par vienu no viņa tuvākajām līdzgaitniecēm. Daudzi Lukašenko oponenti un arī viņa bijušie sabiedrotie uzskata, ka tieši Eismonta ir lielā mērā atbildīga par to, ka Lukašenko ir zaudējis saikni ar realitāti.

Viena no pēdējo nedēļu slavenākajām Baltkrievijas politiskās dzīves epizodēm ir kadri, kuros redzams, kā Lukašenko pa Minskas ielām iet ar automātu rokās. Attiecīgā notikuma video pirmais publiskoja “Telegram” kanāls “Pul pervovo”.

Šis kanāls ir viens no galvenajiem informācijas avotiem par to, ko domā un dara Lukašenko, kopš pēc 9.augustā notikušajām prezidenta vēlēšanām valstī sākās plaši iedzīvotāju protesti, cilvēkiem apsūdzot Lukašenko režīmu vēlēšanu rezultātu viltošanā.

Par šo tēmu viņš ir pat jokojis, arī tiekoties ar citu valstu diplomātiem. Piemēram, šā gada februārī, tiekoties ar ASV valsts sekretāru Maiku Pompeo, Lukašenko izteicās: “Mūsu diktatūra atšķiras ar to, ka visi atpūšas sestdienās un svētdienās, bet prezidents strādā.”

Nepieciešamība pēc personiskā preses sekretāra Lukašenko atkal radās 2014.gadā, kad bijusī preses sekretāre Petkeviča, kura pēc tam strādāja prezidenta administrācijā, kur nodarbojās arī ar sabiedrisko attiecību jautājumiem, aizgāja no darba.

“Lukašenko bija nepieciešams cilvēks, kas nodos viņa vēlmes medijiem. Tāds kā prezidenta gribas paudējs,” norāda viens no “Meduza” avotiem, kas vēlējās palikt anonīms.

Viens no “Meduza” sarunu biedriem pauž viedokli, ka viņas karjeras attīstībā palīdzējusi draudzība ar Lukašenko palīdzi un prezidenta protokola dienesta darbinieci Darju Šmanaju.

Pēc kļūšanas par prezidenta preses sekretāri Eismonta pastāvīgi atrodas blakus prezidentam, un tas ir ļāvis viņai kļūt par vienu no ietekmīgākajām Lukašenko pietuvinātajām personām.

jo neviens nevēlas ielaisties diskusijā par to, vai tas ir Eismontas vai paša Lukašenko rīkojums.

Kā “Meduza” norāda situāciju pārzinošs informācijas avots, Eismonta par savu galveno pienākumu uzskatot rūpes par to, lai prezidents būtu labā noskaņojumā.

Eismonta ir viens no cilvēkiem, kas ir atrāvusi Lukašenko no realitātes, uzskata informācijas avots.

“Pieredzējis un prasmīgs politiķis, cilvēks no tautas, ir pārvērties par neskaitāmu rezidenču saimnieku, no realitātes atrautu cilvēku, kurš lepojas ar to, ka ir diktators. Baltkrievijas sabiedrība pēdējo gadu laikā ir būtiski attīstījusies, bet Lukašenko “atpalicība” sāk arvien vairāk durties acīs,” norāda Rodņenkovs.