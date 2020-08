Koncertzāle "Latvija" jauno sezonu atklās ar "(ne) Bēthovenu"

Nupat, augusta vidū, dienasgaismu ieraudzījis jauns ieraksts – Sebastiana Knauera un irāņu izcelsmes komponista Arāša Safaiana kopīgi lolotā iecere “This Is (Not) Beethoven”. Tā ir ģēnija, Vīnes klasiķa Ludviga van Bēthovena ikvienam zināmo darbu iedvesmota A. Safaiana oriģinālmūzika, variācijas par “Mēnesnīcas sonātes”, Septītās simfonijas un citu opusu tēmām. Ar Cīrihes kamerorķestri, kas piedalījies “This Is (Not) Beethoven” ierakstā, Knauers un Safaians sadarbojušies jau iepriekš, piemēram, ieskaņojot un ar panākumiem atskaņojot klavierkoncertu ciklu “ÜberBach”, kas pirms trim gadiem komponistam Safaianam atnesa “Echo Klassik” balvu.