Franču modernās arhitektūras fantoms: kāpostu debesskrāpji

Kāpostu debesskrāpji ir uzskatāmi par 70. gadu Parīzes modernās arhitektūras simboliem – tie sastāv no desmit 15 stāvus augstām daudzdzīvokļu ēkām, skolas, bērnudārza, kinoteātra, veikalu un garāžu kompleksa, un atrodas Kretei rajonā. Visas ēkas ir ieturētas vienā arhitektūras stilā, proti, katru namu apņem lapām līdzīgi balkoni.

Savdabīgā kompleksa autors ir franču arhitekts Žerārs Granvals, kurš ēku dizainu iedvesmojās no rajona vēsturiskā pielietojuma. Senāk, 19. gadsimtā, šeit atradās viens no lielākajiem dārzeņu audzēšanas centriem galvaspilsētas tuvumā, taču viens no galvenajiem produktiem bija tieši dažādu veidu kāposti, kā arī tepat atradās arī lielākā skābēto kāpostu fabrika Parīzē. Šī iemesla dēļ, kāposti bija teju Kretei rajona simbols.