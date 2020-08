Nikolu Kidmenu piemeklējis "Posts"

Pie skatītājiem nonācis jauns kanāla HBO mistēriju drāmas seriāls "Posts" ("The Undoing"), kas Latvijā skatāms "LMT Viedtelevīzijā" un kas veidots pēc slavenās Žana Hanfa Korelica (Jean Hanff Korelitz) noveles "Tev to vajadzēja zināt" ("You Should Have Known") motīviem.