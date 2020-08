Latvijas skolēni izcīnījuši medaļas Starptautiskās bioloģijas olimpiādes izaicinājumā

11. un 12.augustā tiešsaistes režīmā norisinājās 31.Starptautiskās bioloģijas olimpiādes izaicinājums, kurā piedalījās četri skolēni no Latvijas. Lai arī Covid-19 radīto ierobežojumu dēļ plānotā olimpiāde Japānā tika atcelta, olimpiādes organizatori tās dalībniekiem piedāvāja iespēju spēkus izmēģināt attālināti - virtuālā izaicinājumā. Sacenšoties ar jauniešiem no visas pasaules, skolēni no Latvijas sacensībās ieguva divas sudraba un divas bronzas medaļas.