“Kas valdīs pār pasauli pēc Covid -19”; “Gruzīgā Latvija”; “Cilvēcīgs mākslīgais intelekts”; “Vai mums būs jāstrādā līdz kapa malai?”; “Iesper man”; “Pārgājiens kā antidepresants”. Tās ir dažas no 247 pasākumu tēmām, par ko 2. līdz 5. septembrim diskutēs Sarunu festivālā “LAMPA”. Šoreiz “LAMPA” būs mazliet cita, bet nemainīgi spoža un jaudīga.

“Pavasaris daudziem dzīves sagrieza kājām gaisā, tajā skaitā “LAMPAI”,” sarunu par to kādas izmaiņas šogad piedzīvo “LAMPA”, iesāk festivāla direktore Ieva Morica. “Marta sākumā sapratām, ka jūnijā 23 tūkstošs cilvēku nevarēs sapulcēties Cēsu pils parkā, tāpēc nolēmām “LAMPU” pārcelt uz septembra sākumu. Tomēr drīz vien bija skaidrs, ka arī septembrī sanākt lielā pulkā nebūs iespējams. Neskaidrības apstākļos meklējām modeli, kā “LAMPA” varētu notikt šogad. Tā nu izvēlējāmies klātienes un attālinātas dalības kombināciju, jo mums bija svarīgi saglabāt kaut nelielu fizisko klātbūšanu. Kad pavasarī žurnālistei teicu, ka šogad “LAMPA” būs digitālā formātā, viņa neizpratnē iesaucās:

“Tad mēs visi sēdēsim “zūmā”?”

Tāda pirmā sajūta - un ne vienam vien lampotājam.

No pastāvīgās mājvietas - Cēsu pils parkā, kur festivāls notika piecus gadus, tagad “LAMPA” pārcēlusies uz digitālu vidi - mājaslapu, kur visi pasākumu būs vērojami tiešraidē un pēc tam arhīvā. Tomēr īstā sarunā bez “klātienes efekta” neiztikt, tāpēc vairāk nekā puse no pasākumiem būs atvērti apmeklētājiem. Tie notiks Cēsīs, Rīgā un Rēzeknē. Lieki piebilst, ka jārēķinās ar ierobežotu vietu skaitu. Turklāt šoreiz “Lampas” norisē būs, kas neparasts - 80 kopā skatīšanās vietas Latvijā, arī Lielbritānijā un Vācijā. Tātad “LAMPU” šoreiz varēs piedzīvot trīs veidos - klātienē, kopā skatīšanās vietā vai divvientulībā ar gadžetu.

Skatāmies kopā!

Tiem, kuriem apriebusies dzīve virtuālajā vidē, un kuri vēlas piedalīties “dzīvā” sarunā, festivāla mājaslapā jāizvēlas tēma un jādodas uz norādīto diskusijas vietu. Lielai daļai pasākumu iepriekš reģistrēties nevarēs, būs vien jāstājas rindā, kā vecajos laikos. Rīgā klātienes sarunas notiks “Splendid Palace”, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Balasta dambī pie “Swedbank” ēkas un vēl kādās 15 mazas ietilpības vietās. Cēsīs - Vidzemes koncertzālē, Rēzeknē - Latgales vēstniecībā GORS.

“Kad cilvēku skaits sasniegs limitu, diemžēl, nākamos vairs neielaidīs. Mēs centāmies atrast veidu, kā lieki neierobežot iespēju apmeklēt pasākumus un radīt brīvu cilvēku plūsmu, lai nerastos pudeles kakliņa efekts,” skaidro Ieva Morica. Uz vietas gan cilvēkiem būs jāpiereģistrējas, ievērojot vadlīnijas COVID ierobežošanai.

“LAMPAS” būtība ir festivāla piedzīvošana kopā ar citiem, tāpēc, lai īstenotu kopābūšanas ideju, šoreiz rasts radošs risinājums.

Bibliotēkās, kultūras namos, pagalmos, kafejnīcās - 80 vietās no Liepājas līdz Balviem un no Bauskas līdz Mazsalacai, arī Apvienotajā Karalistē “Straumēnos” un Vācijā, Frankfurtē un Berlīnē cilvēki varēs sanākt kopā un uz ekrāna noskatīties izraudzīto diskusiju. Kopā skatīšanās vietu karti var atrast “Lampas” mājaslapā.

“Esam lielā sajūsmā par kopā skatīšanās ideju, kas lieliski aizgāja - cilvēki paši organizējās. Mēs aicinājām bibliotēkas, kafejnīcas, informācijas centrus uzstādīt ekrānus un izvēlēties, kādas diskusijas skatīties,” turpina Ieva. Atšķirībā no pērnā gada, kad “LAMPĀ” iemirdzējās vairāk nekā 450 dažādi pasākumi, šogad to būs mazāk - 247.

Tomēr, ja iepriekš tikai ierakstītas un vēlāk mājaslapā bija pieejamas 35- 40% sarunu, tagad arhīvā varēs noskatīties pilnīgi visas diskusijas.

No dzemdībām līdz kapam

Provokatīvas, intriģējošas, aizraujošas, savādas - tādas ir pieteiktās tēmas, kas piesaista uzmanību, izskrienot cauri programmai. Nav pārsteidzoši, ka daudzas veltītas pandēmijai, kas kā lakmusa papīrs iekrāso problēmas - sabiedrībā, ģimenē, attiecībās. Ir pieteikta pat diskusija “Post -covid kristietība”. “Kad sākās pandēmija, katram rīkotājam vaicājām, vai esat gatavi līdzdarboties jaunajā formātā un vai savu tēmu pielāgosiet jaunajai realitātei. Absolūti lielākā daļa atbildēja “jā”. Ir pat grūti nosaukt tēmu, kurai pandēmija būtu gājusi secen,” stāsta Ieva Morica.

Divas tēmas ir smagas - par pašnāvībām. Vairākas veltītas attiecībām ģimenē, bērniem, darbam pandēmijas apstākļos, izdegšanas un stresa pārvarēšanai. “Bijām pārsteigti, cik daudz cilvēku pavasarī LAMPAS Sarunu skolas tiešsaistē pieslēdzās nodarbībām, kas bija saistītas ar personiskiem un psiholoģiskiem jautājumiem. Kā tikt galā ar dusmām, stresu, konfliktiem ģimenē - tie bija sāpīgie jautājumi pavasarī, kad spriedze bija milzīga. Līdz ar to “Lampā” būs daudz sarunu par “cilvēka līmeņa” tēmām - personības izaugsmi, ģimeni.”

Festivāla direktore aicina sekot biedrības “Tēvi” un Dūlu apvienības kopīgi iniciētajām diskusijām, kas skars, gan tabu tēmas, piemēram, par abortiem, gan daudziem aktuālas - par lomu sadalījumu ģimenē. Piemēram, programmā iekļautas sarunas: "Bērns. “Būt vai nebūt”: tāds ir jautājums.””, “"Kāpēc man vienmēr jānes miskaste?" Kā dzīvo vīrietis dzimumu līdztiesības laikmetā?”un “Svešu bērnu nav. Tēvi starp ģimenēm.”

Izcelt kādu no 247 tēmām, festivāla direktorei izrādās “neiespējamā misija”. Tomēr ir kāda, kas līdz šim, ne vien “LAMPĀ”, arī citviet publiskajā telpā, maz skarta , proti, ar medikamentu cenu adekvātumu Latvijā.

“Ja runājam par ekoloģiju un ilgtspēju, tad interesanta ir diskusija par zaļumu kapu kopšanas kultūrā,” viņa piemetina.

Tā saucas: “Zaļās prakses kapos: bezatkritumu dzīvesveids un kapu kultūra”. “Vai un kā iespējams ietekmēt un mainīt nācijai nozīmīgas kapu kultūras tradīcijas, lai samazinātu kapsētās radīto atkritumu apjomu? (..) Un kā ar pašu cilvēku ķermeņiem - kas paliek pēc mums, kad dodamies “citos medību laukos”,” jautā diskusijas rīkotāji. Vairākas sarunas būs veltītas tam, kā rīkojamies ar pārtiku - cik daudz no mūsu ledusskapja satura nonāk miskastē.

FOTO: Foto: Juris Ross

“Šoreiz mums ir interesanta programma bērniem. Ja pirms tam bija “ Lampa” mazajiem un brīnišķīga jauniešu programma, tad šogad būs aizraujoša programma arī 10 līdz 14 gadus veciem bērniem - par dabai draudzīgu dzīvesveidu, nepiesārņošanu ar plastmasas atkritumiem, tajā skaitā rotaļlietām.” Digitālajā meistarklasē "Kā gudri rūpēties par savu skaistumu?” meitenēm būs iespēja parunāties par slepenu tematu:

mammas lūpukrāsu, ko gribas uzkrāsot biezā slānī un vēl nogaršot.

“Līdz ar influenceru ēru konsīleri, tonālie krēmi, pūderi, ēnas, izgaismotāji un pārējais make-up arsenāls kļuvis par jauniešu iekārotu ikdienas vajadzību. Kāda kosmētika ir piemērota bērnu un jauniešu ādai, kā kopt sejas ādu, kādēļ nelietot produktus, ko lieto mammas, un kā mūsu produktu izvēle ietekmē vidi?” Tā sevi piesaka digitālās meistarklases rīkotāji.

Festivālā būs atvēlēta vieta tēmai, par ko mēs skaļi runājam reti, un minstinoties - sērām. Diskusijas “Sēru lapa” dalībnieki runās par to, ka, iespējams, jābūt opcijai paņemt ne vien “slimības lapu”, bet arī “sēru” lapu, jo cilvēka iekšējie pārdzīvojumi sērošanas periodā ir tikpat ārkārtēji kā fiziskie traucējumi.

“Mūsdienās sēras tiek uzskatītas par tabu, par tām nerunā, lai gan ar sērām sastopas teju katrs cilvēks visā pasaulē.”

Tradicionāli neizpaliks arī tā sauktie ”nopietnie jautājumi”. “LAMPĀ” valsts augstākās amatpersonas diskutēs par tiesiskuma celšanu Latvijā – reta reize, kad uz skatuves kopā varēs redzēt gan Valsts prezidentu, gan Ministru prezidentu, gan Augstākās tiesas un Satversmes tiesas priekšsēdētājus. Savukārt par demokrātiju, tās izaicinājumiem, vērtībām diskutēs Prezidents Levits ar Vairu Vīķi-Freibergu.

Pacelties virs ikdienas, lūkoties tālāk!

Piecu gadu pastāvēšanas laikā “LAMPA” neatlaidīgi virza procesus sabiedrībā, raisa diskusijas par aktuālām tēmām, iespējams iededz mazu gaismiņu katrā dalībniekā. “”LAMPA” ir bijusi platforma, kurā izglītības tēma skatīta no dažādiem rakursiem. Un to, ka mēs, kā sabiedrība aizvien vairāk apzināmies izglītības vērtību un gribam stiprināt izglītības kvalitāti, ir ietekmējušas arī diskusijas “LAMPĀ”. Otra lieta, mēs gribējām radīt vietu un vidi nepastarpinātai sarunai starp politiķiem un sabiedrību jo, kad sākām darbu pie festivāla, politiķi runāja caur reklāmas kampaņām, sagatavotiem rakstiem vai ar mediju starpniecību. Platformas, kurā tikties tieši, nebija. Ja pasākumu rīkoja viena partija, cilvēki negribēja iet, jo domāja, ka viņus pieskaitīs šīs partijas atbalstītājiem. Ja politiķu ir daudz un tie ir dažādi, savstarpējā saziņa kļūst vienkāršāka un dabiskāka. Līdz ar to arī politika kļūst pieejamāka un saprotamāka. Reiz kolēģe politiķu cepienā noklausījās divu dāmu sarunu.

Viena teica: “Es šito joku nesapratu, laikam ikdienā būs jāsāk vairāk interesēties par politiku.” Jā! Tieši tāpēc jau arī šis cepiens!

Trešā lieta: “LAMPĀ”, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, var uzkāpt uz skatuves. Sarīkot diskusiju, kas paredzēta plašai publikai, nezinot, kas atnāks un kā uztvers sacīto, ir izaicinājums. Tas prasa saņemšanos un uzdrošināšanos. “LAMPA” ir arī mazliet svētki. Ikdienā cilvēki strādā ar tēmām, un tad, pārkāpjot bailēm un nedrošībai, iznes tās diskusiju telpā, saņemot atgriezenisko saisti no cilvēkiem. Pēdējos gados “LAMPA” veicinājusi sabiedrisko sarunu un diskusiju kultūru, kas ir neatņemama mūsdienu dzīves sastāvdaļa.

Pēc saraksta ielūgtie viesi konferencē nevar veicināt pārmaiņas sabiedrībā un stiprināt atvērtu komunikācijas kultūru.

Mums ir vēlme, lai “LAMPA” ir vieta, kur cilvēki dažu dienu laikā sajūt un saprot, kādas tēmas mums Latvijā ir aktuālas, un mazliet paceļ galvas augšup virs ikdienas, lai paskatītos tālāk. Forši ir tas, ka festivāls atspoguļo sabiedrību. Mēs nevaram izlikties par to, kas neesam, nevaram parādīt to, ko neprotam.”

Kā tas viss sākās?

No trīs ar pusi tūkstošiem apmeklētāju piecu gadu laikā “LAMPA” izauga līdz 23 tūkstošiem 2019.gadā. Pirmajā - 2015. gadā daudzi uz “LAMPAS” komandu lūkojās kā uz “meža dīvainīšiem”. Kāds dalībnieks vēlāk atklāja, ka domājis - Cēsu pils parkā būs lakots galds ar baltu galdautu, ap kuru kā “velna kalpi” sēdēs diskutētāji.

Tomēr tas viss sākās pirms vairākiem gadiem, kad Ieva ar komandu iedvesmu guva ziemeļvalstu festivālos. Vecākajam - Almedālenas festivālam Gotlandes salā Visbijā, ir jau 52. Zviedru festivāla aizsākums meklējams sešdesmito gadu beigās, kad toreizējais Riksdāga izglītības ministrs, sociāldemokrāts Ūlofs Palme Almedālenā - netālu no savas vasarnīcas, no kravas mašīnas piekabes uzrunāja tautu. Runa iedvesmoja!

Vēlāk Palme tika ievēlēts par premjerministru, bet tradīciju - uzstāties ar runu parkā, viņš turpināja.

Pēc Palmes traģiskās nāves 1986. gadā, sākās diskusijas, kā turpināt valstsvīra uzsāktās tiešās sarunas ar cilvēkiem. Tā radās nedēļu garais Ālmedālenas sarunu festivāls - nozīmīgākais politiskais forums Zviedrijā. Līdzīgi festivāli ir Dānijā, Islandē, Norvēģijā, Igaunijā, Somijā un Lietuvā. “Igaunijā festivāls notiek nelielā pilsētā valsts vidienē - Paidē, estētikas ziņā līdzīgā Cēsīm, uz kuru ir ērti sabraukt no visām pusē.

Kad pētījām dažādus festivāla modeļus, mums saslēdzās: tās ir Cēsis!

Gribējām, lai festivāls notiek ārpus galvaspilsētas putekļiem, lai cilvēki atbrauc - izvēdina galvu skaistā vietā. Otrs apsvērums: Rīgā cilvēki aizskrien uz konferenci, diskusiju, bet ilgāk nepaliek. Katrs festivāls ir mazliet savādāks, bet mūsu unikalitāte ir tajā, ka “LAMPĀ” daudz runājam par vērtībām. Tieši tāpēc katram festivālam pēdējos gados ir virstēma - “Uzticēšanās”, “Drosme”, “Kopā”."

Mēs uzsveram cieņpilnas sarunāšanās un uzklausīšanas kultūru.

Kāda iedegsies “LAMPA” 2021.? “Goda vārds, par nākamā gada “LAMPU” mēs tagad nedomājam, par to sāksim domāt pirmdienā pēc “LAMPAS”! Ir sajūta, ka lieliska ideja ir kopā skatīšanās vietas. Otra sajūta - mums tomēr patīk brīvdabas modelis, kurā tikšanās ar interesantiem cilvēkiem apvienota ar vasaras baudīšanu, būšanu dabā. Tomēr katrā situācijā jāatrod pozitīvais grauds,” noslēgumā saka Ieva Morica.

Daži 2020. gada "LAMPAS" diskusiju temati iedvesmai:

4. septembrī 14:00-15:00

Politiķu zaļais grils "Vai solījumi sakrīt ar darbiem?"

5. septembrī 14:00-15:00

Stāvizrāde "Mūsdienu latvieša zaļā nākotne"

Komiķis Rūdolfs Kugrēns pavilks uz zoba mūsu gatavību rūpeties par vidi.

5. septembrī 15:00-16:00

Saruna "Svidanka ar čaļiem par un ap rētām"

Saruna ar puišiem no Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem par viņu dzīvesstāstiem, atklāsmēm, stereotipiem, kas valda sabiedrībā par šo jauniešu grupu. Puišu stāstos strāvo patiesas emocijas — no dziļām skumjām, dusmām, aizvainojuma līdz mīlestībai, līdzjūtībai, pateicībai. Šie stāsti ļauj izkāpt ārā no “ierastā burbuļa” un ieraudzīt šo to citā perspektīvā.

3. septembrī 17:30-18:30

Diskusija "Kopā celt tiesiskumu"

Mums, atšķirībā no Baltkrievijas visas augstākās valsts amatpersonas domā un runā par to, kā celt tiesiskumu (Valsts Prezidents, Ministru prezidents, AT priekšsēdētājs, ST priekšsēdētāja)

3. septembrī 16:00-17:00

Diskusija "Vai sieviete baznīcā ir cilvēks?"