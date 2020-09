Tiešraide: festivāla LAMPA pirmā diena

TVNET piedāvā savu izlasi no 2. septembra sarunām:

Pašnāvība ir tīšs paškaitējums, kura rezultātā iestājas nāve. Starp Eiropas Savienības valstīm Latvija ieņem 2. vietu pēc pašnāvību biežuma pret 100 tūkst. iedzīvotājiem (Eurostat, 2016). Kādēļ cilvēki izvēlas veikt pašnāvību? Kas uz to mudina un kas kavē? Kā atpazīt cilvēku ar pašnāvības risku starp mūsu draugiem, radiniekiem un citiem mums svarīgiem cilvēkiem? Mēs, Biedrība “Skalbes”, caur savu 23 gadu pieredzi konsultējot cilvēkus ar pašnāvības domām, zinām, ka runāšana par pašnāvību to neveicina, bet tieši novērš, tādēļ aicinām arī Jūs pievienoties mūsu diskusijā, lai par to runātu.