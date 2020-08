Trijās dienās Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās nobalsojuši teju 20%

Būtiski neatpaliek Teikas apkaimes 90.vēlēšanu iecirknis, kas atrodas tirdzniecības centrā "Domina Shoping", jo tur no reģistrētajiem 2052 balsstiesīgajiem rīdziniekiem iespēju nobalsot iepriekš izmantoja 661 jeb 32,21% vēlētāju. Tikpat aktīvi ir bijuši vēlētāji dzelzceļa stacijā "Vecāķi", kur no reģistrētajiem 1316 balsstiesīgajiem rīdziniekiem iespēju nobalsot iepriekšējās trīs dienās izmantoja 420 jeb 31,91% vēlētāju.

Arvien viszemākā aktivitāte ir Bolderājas un Daugavgrīvas apkaimēs, piemēram, 31.vēlēšanu iecirknī, kas atrodas Rīgas 33.vidusskolā, no tur reģistrētajiem 2899 balsstiesīgajiem vēlētājiem iespēju nobalsot iepriekšējās trīs dienās izmantoja 322 jeb 11,11% vēlētāju. Savukārt 8.vēlēšanu iecirknī, kas atrodas Rīgas Daugavgrīvas vidusskola ir viszemākā vēlētāju aktivitāte, jo tur no reģistrētā 2221 vēlētāja iepriekš nobalsoja 231 jeb 10,4% vēlētāju.

Rīgas domes vēlēšanām iesniegti 15 kandidātu sarakstu, un uz iekļūšanu Rīgas domē kopumā pretendē 707 kandidāti. Par neatbilstību kādai no likumā noteiktajām kandidēšanas prasībām no sarakstiem kopumā tika svītroti 11 kandidāti.

No 30.jūlija līdz 15.augustam savu vēlēšanu iecirkni Rīgas domes vēlēšanām kopumā mainījuši 5273 vēlētāji, liecina PMLP apkopotā informācija. No šiem vēlētājiem 1357 vēlētāji reģistrējušies balsošanai Rīgā no citas pašvaldības, jo Rīgā viņiem pieder nekustamais īpašums. Tikmēr Rīgas dzīvesvietas deklarēšanas iestādēs to izdarīja 131 vēlētājs, bet 62 vēlētājiem iecirkņa maiņu veica ieslodzījuma vietu darbinieki.