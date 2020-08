Baltkrievijas opozīcija noraida iespēju uzņemties ES atbalsta līdzekļu apgūšanu

"Mūs satrauc ES paziņojums, ka Koordinācijas padomei iecerēts piešķirt 53 miljonus un ka mēs tos dalīsim. Tas ir dīvaini, mēs par to uzzinājām no medijiem un bijām ļoti pārsteigti," viņa sacījusi radiostacijai "Eho Moskvi". "Šādi paziņojumi tieši palīdz Lukašenko. Pret mums ierosina kriminālietu, mums saka, ka citas valstis iejaucas, un tad pēkšņi ES paziņo - mēs jums dosim 53 miljonus. Protams, mēs nekad to neesam lūguši un mums ar šo naudu nebūs nekādas darīšanas."