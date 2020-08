Skudra: latvisko partiju atbalstītāji šajās vēlēšanās varētu būt mobilizētāki

Kā skaidroja LU profesors, aktivitāti varētu ietekmēt priekšvēlēšanu diskusijas, kā arī iespēja nobalsot ātrāk. Līdz ar to, tas rada maldīgu priekšstatu, ka aktivitāte šodien ir lielāka nekā iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās.

Prognozējot iespējamo nākotnes koalīciju Rīgas domē, Skudra atzīmēja, ka viens no variantiem varētu būt, ka no tā dēvētajām krievvalodīgajām partijām, 5% barjeru varētu pārvarēt "Alternatīvie", bet ja viņi to nepārvar, viņu vietu varētu aizpildīt partija "Gods kalpot Rīgai" vai "Saskaņa". Kā otru variantu Skudra prognozēja, ka 5% barjeru varētu pārvarēt "Jaunā konservatīvā partija" (JKP) vai "Zaļo un zemnieku savienība". Ja valdošajā koalīcijā iekļūst JKP, tad tiem pievienotos "Attīstībai/Par!" un "Progresīvie", "Jaunā vienotība" un nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) un Latvijas Reģionu apvienība (LRA).