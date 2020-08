Kaktiņš: Relatīvi zemāka vēlētāju aktivitāte šajās Rīgas domes vēlēšanās paver iespēju pārsteigumiem

Skaidrojot līdz šim novēroto, relatīvi zemāku aktivitāti nekā iepriekšējās Rīgas domes vēlēšanās, Kaktiņš atzīmē, ka šī kampaņa nav bijusi ļoti dinamiska vai aktīva. "Šeit jāņem vērā fakts, ka šīs ir ārkārtas vēlēšanas, kas nozīmē, ka atsevišķas partijas sāka ar gariem zobiem", sacīja Kaktiņš. Tam visam turklāt sekoja Covid-19 radītā nezināšana par to, vai vēlēšanas vispār atsāksies, skaidro sociologs, raksturojot šo vēlēšanu kampaņas fāzi kā "putrainu".

Vēlētāju aktivitāti ietekmē arī tādi faktori kā partiju rīcība un to dienas kārtība. "Ja mēs redzam, ka partijas netrāpa mērķi, no vēlētāju skatpunkta, un runā par nesaprotamām lietām - tas ietekmēs arī vēlētāju aktivitāti," apgalvo Kaktiņš. Arī kampaņas gaitai, tās dinamika un tempam ir nozīme, tostarp jautājums šeit ir par to, vai partijas pašas iegriež kampaņu tā, lai izskatās, ka pastāv liela cīņa.