MTV Mūzikas video balvu ceremonijā triumfē Lēdija Gāga

Mākslinieki un citi cilvēki, kas piedalījās ceremonijā, bija saņēmuši atļauju no varasiestādēm neievērot divu nedēļu karantīnu, kas Ņujorkas štatā ir obligāta visiem, kas ieradušies no apgabaliem, kuros ir augsti saslimšanas rādītāji.

Gada dziesma: Lēdija Gāga un Ariana Grande - "Rain on Me";

Labākā sadarbība: Lēdija Gāga un Ariana Grande - "Rain on Me";

Labākā uzstāšanās karantīnā: CNCO, "MTV Unplugged at Home";

Labākais mūzikas video no mājām: Ariana Grande un Džastins Bībers - "Stuck with U";

Labākais popmūzikas video: BTS - "On";

Labākais R&B video: "The Weeknd" - "Blinding Lights";

"Video labā vārdā" ("Video for good"): H.E.R. - "I Can't Breathe";