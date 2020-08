Ziemeļeiropas drifta čempionātā Biķerniekos triumfē 15 gadus vecais Bertāns

Lai arī pēdējos gados Ziemeļeiropas drifta čempionāts Biķernieku trases aizraujošajā Raganas katla konfigurācijā pulcēja sportistus no visas Skandināvijas, pasaulē valdošās situācijas dēļ uz šī gada sacensībām varēja ierasties vien piloti no Baltijas un Somijas. Neraugoties uz to, sastāvs bija spēcīgs un cīņas karstas, jo uz spēles bija ne vien Ziemeļeiropas ieskaite, bet arī Baltijas, Livonijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas PRO čempionātu kopvērtējuma punkti.