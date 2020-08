Levits: Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu rezultāts ir solīds un apmierinošs

Lai Rīgas domes darbs sekmētos panākumiem, ievēlētajiem deputātiem tagad būtu jāizrāda pašdisciplīna un "no konkurences modusa jāpāriet uz sadarbības režīmu," sacīja Levits, atzīstot, ka tas var nebūt īpaši viegli apstākļos, kad vēl pirms neilga laika politiskie spēki viens otru kritizēja. "Tomēr es domāju, ka vairāk vai mazāk pieredzējuši politiķi to prot, un tie, kas nav tik pieredzējuši, to iemācīsies," cer valsts pirmā persona.