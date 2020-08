Lielbritānijas valdība plāno veikt lielāko nodokļu celšanu desmit gadu laikā

Lielbritānijas valdībā apstiprināja, ka ierēdņi spriež par iespējām celt bāzes nodokļa likmi aktīvu pārdošanai no 10% līdz 20%, kā arī – otra nekustamā īpašuma pārdošanas nodokli no 18% līdz 20%. Turīgākiem britiem nodokļu likmes var tikt palielinātas līdz pat 40% (pašreiz atkarībā no ienākumiem šīs likmes ir 20% un 28%).